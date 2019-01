Hilden: Fabry-Museum: Industrie, Heimat, Kunst

Hilden Seit 1989 bereichert das Museum die Kulturszene in Hilden mit Historie, Kunstausstellungen und Aktionen.

Warum hingehen? Die Mischung aus Industrie- und Heimatmuseum mit ständig wechselnden Ausstellungen ist einmalig in der Region. Verschiedene Veranstaltungen sorgen dafür, dass sich der Gast auch bei seinem zweiten oder dritten Besuch nicht langweilt. Und wo kann man im Rheinland schon eins der wahrscheinlich längsten deutschen Wörter live und in Aktion erleben? Die (Achtung) Einkolbenfliehkraftregulatordampfmaschine ist eine der ältesten ihrer Art, gebaut 1876. Sie wird noch regelmäßig in Betrieb genommen, vor allem bei Führungen durch das Museum. Auch für junge Menschen hat das Museum ein spannendes Angebot: die Kinderartothek. Dort können gerahmte Bilder geliehen werden. Mitarbeiter beraten den Kunstnachwuchs auf der Suche nach dem passenden Werk. Die Kinder sollen auf diese Weise neugierig auf Kunst werden – Fragen zur selben werden von den Experten vor Ort direkt beantwortet (Öffnungszeiten immer freitags von 14-17 Uhr, die Leihdauer beträgt acht Wochen). Dieses Angebot kann nur von Hildenern genutzt werden, die Gebühr beträgt 2,50 Euro (Familienkarteninhaber zahlen nichts).

Wen treffe ich im Museum? Kunstbegeisterte, Industrieliebhaber und Heimatforscher – sie alle werden im Fabry-Museum glücklich. Die ständig wechselnden Ausstellungen locken auch Auswärtige an die Benrather Straße, ebenso Konzerte, Literaturveranstaltungen und Vorträge. Das Programm ist breit, für jeden ist etwas dabei. Außerdem schauen Schulklassen immer wieder einmal vorbei, was nicht zuletzt an der einzigartigen Kinderartothek liegt. Die Mitarbeiter führen fachkundig wie leidenschaftlich durch die Ausstellungen und die Kornbrennerei.

Was muss ich sonst noch wissen? Neben medizingeschichtlichen Ausstellungen werden immer wieder Kunstausstellungen gezeigt. „Die seit 1999 gezeigten Themenausstellungen von ,Hallo mein Herz!’ bis zu ,Die Dosis macht das Gift. Genuss und Sucht – Heilung und Verfall’ finden bundesweite Beachtung. Auch Ausstellungen zur Stadt- oder Lokalgeschichte sind in Hilden auf großes Interesse gestoßen: Die Geschichte der Textilindustrie in Hilden, Metallverarbeitung in Hilden, Sport in Hilden – Hildener Sportler, Hilden mobil – Zur Geschichte des Verkehrswesens in Hilden, Stadt und Gesundheit sind einige Beispiele. Das Museum verfolgt auch aufmerksam andere Ereignisse und Veranstaltungen der Stadt. In lockerer Folge werden die Hildener Jazztage mit Ausstellungen begleitet und das Museum ist auch eines der Konzertorte der Jazztage. Die zum Hildener Jugendkulturjahr 2005 gezeigte Ausstellung ,Bravo wird 50!’ war für einige Wochen deutschlandweit ebenso in den Medien präsent wie 2012 die Ausstellung ,Vom Tatort ins Labor. Rechtsmediziner decken auf’“, schreibt das Museum auf seiner Homepage.