Sommer, Sonne, Wochenende : Endspurt im Hildener Freibad

Hilden Bis zu 26 Grad und Sonne satt – wer noch einmal ins Freibad möchte, sollte sich ein Ticket fürs Wochenende sichern. Denn das Waldbad in Hilden schließt am Sonntag für diese Saison.

Das Waldbad hat noch zwei Tage geöffnet – dann endet in Hilden die Freibadsaison. Das Wetter am Wochenende lädt noch einmal zu einem Besuch ein: Sonne satt, bis zu 26 Grad haben die Meteorologen vorhergesagt. So voll wie 2019 (aus diesem Jahr stammt unser Foto) wird es allerdings nicht mehr: Die Stadtwerke dürfen in jedem Zeitfenster (9-13.30 Uhr oder 14.30-19 Uhr) nur 700 Gäste aufs Gelände lassen. Am Montag, 14. September, öffnet das Hildorado (Tickets unter www.hildorado.de).