Hunderte Haushalte betroffen Das steckt hinter dem Stromausfall in Hilden

Strom floss trotzdem wieder: „Da es sich um eine Mittelspannungsstörung handelte, geschah die Alarmierung automatisch. Mehrere Mitarbeiter des Bereitschaftsdiensts begeben sich dann sofort in die Schaltzentrale und ins Stadtgebiet, um die betroffenen Haushalte so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen. Das Hildener Stromnetz ist redundant angelegt, das bedeutet, von einem Stromausfall betroffene Haushalte können in der Regel durch das Umschalten auf andere Leitungen sehr schnell wieder versorgt werden, auch wenn der eigentliche Schaden noch nicht behoben ist.“