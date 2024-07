Krankenhaus-Fusion Neuer Baby-Boom in Hilden?

Hilden/Langenfeld · Seit dem 1. Juli sind die Kreißsäle in Langenfeld geschlossen. Kinder, die eigentlich dort zur Welt kommen sollten, erblicken nun in Hilden das Licht der Welt. Denn am St.-Josefs-Krankenhaus befindet sich die Geburtshilfestation des neuen GFO-Klinikums Mettmann-Süd.

03.07.2024 , 15:55 Uhr

Die Langenfelder und die Hildener Geburtsklinik sind nun in Hilden zusammengefasst. Langenfelder Babys kommen nun (auch) in Hilden zur Welt. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Von Martin Mönikes und Tobias Dupke