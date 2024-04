Beliebtes Angebot für Kinder Unterwegs mit dem Spielmobil

Man muss ihn ein bisschen suchen, wenn man ihn nicht schon kannte, den Kinderspielplatz am Topsweg im Hildener Süden. Doch an diesem Nachmittag lenkt einen lautes Stimmengewirr automatisch in die richtige Richtung. Denn hier macht heute das Spielmobil Station, ein seit 1996 bewährtes Angebot des Amtes für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung. Seit diesem Monat macht es wieder zwei Mal wöchentlich irgendwo in der Stadt Station.