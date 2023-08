Kreis Mettmann Das sind unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Langweilig dürfte es an diesem Wochenende in unserer Region nicht werden. Mit dem Weinfest in Haan, Kabarett in Langenfeld, Konzerten in Monheim, dem Heimatfest in Mettmann, der Deutschland-Tour in Wülfrath, dem Rathaus-Geburtstag in Heiligenhaus sowie ganz viel Kunst und Kultur in Hilden dürfte für alle etwas dabei sein. Wir starten mit dem Weinfest in Haan.

Weinfest Es ist einer der Höhepunkte im Haaner Veranstaltungskalender – das Weinfest mit dem französischen Markt. Einen lauschigen Sommerabend im Park Ville d‘Eu erleben, französische Spezialitäten genießen und das eine oder andere Gläschen Wein verkosten - das gehört für viele Haanerinnen und Haaner zum Sommer dazu. Vom 25. bis zum 27. August findet das Haaner Weinfest nun schon zum 15. Mal statt. Geöffnet ist es am Freitag, 25. August, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.