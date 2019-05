HIlden : Das sind die besten Vorleser der Stadt

Hilden Spannendes Finale des Lesewettbewerbs für die dritten und vierten Klassen in der Stadtbücherei.

Roswitha Konnerth hat den Lesewettbewerb ins Leben gerufen, bereits zum dritten Mal haben sich die besten Leser aller acht Grundschulen in der Bücherei gemessen. Die ehemalige Leiterin der Grundschule am Kalstert hat sich darüber geärgert, dass sich Wettbewerbe vor allem in den Bereichen Mathe und Naturwissenschaften bewegt haben. „Einen Vorlesewettbewerb gab es an der Schule auch schon weit vor meiner Zeit“, erinnerte sie sich. Doch beim Lesen komme es nicht darauf an, einen Text möglichst geschmeidig vorzutragen. „Der Sinn muss verstanden werden. Wir hatten an der Schule Kinder, die das Schild ,Achtung Krokodile! Schwimmen verboten’ flüssig lesen konnten, die aber trotzdem in den See gesprungen wären“, erklärt sie. Andere Kinder konnten nicht so flüssig vorlesen, wären dafür aber auf keinen Fall ins Wasser gesprungen, da sie den Sinn verstanden hätten.