Trend in Hilden Das sind die beliebtesten Vornamen in Hilden

Emilia und Noah bleiben laut des Experten Knud Bielefeld die beliebtesten Vornamen für Babys in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einem Ranking des Hobby-Namensforschers für das Jahr 2023 hervor. Die beiden Namen stehen mittlerweile im vierten Jahr an der Spitze in NRW. Sie lösten einst Mia und Ben ab. In Hilden jedoch haben sich die Eltern mehrheitlich für andere Namen entschieden, wie uns das Standesamt auf Nachfrage erklärte.