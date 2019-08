HIlden : Das „Rudelsingen“ kehrt zurück

Hilden Hannes Weyland und Philip Ritter leiten am 10. September im „Area 51“ zum Singen an.

Unterschiedliche Menschen treffen sich, um gemeinsam ihre Lieblingslieder zu singen: Das ist „Rudelsingen“. Nach den heißen Sommertagen kehrt das Rudelsingen nach Hilden zurück. Am Dienstag, 10. September, findet die siebte Auflage des Kultformats im „Area 51“,Furtwängler Straße 2b statt. „Ein frisches Programm mit vielen neuen Lieblingsliedern erwartet viele Hundert Fans“, so die Veranstalter.

„Das gemeinsame Singen berührt uns emotional und hinterlässt ein positives Gefühl“, sagt Vorsänger Hannes Weyland. Gemeinsam mit Philip Ritter am Piano wird er „das Rudel“ anleiten. Dabei werden die Texte mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Das „Rudelsingen“ gilt als das beliebteste Mitsing-Format in Deutschland. Die Veranstaltungsreihe ist an über 100 festen Spielorten in der ganzen Bundesrepublik sowie bei vielen Festivals und Stadtfesten vertreten. „Ein Programmhightlight, das den unterschiedlichsten Menschen Lust auf Singen macht“, so die Veranstalter. „Freiheit und Verbundenheit gehören beim Rudelsingen einfach dazu.“ So singen monatlich bis zu 10.000 Fans gemeinsam und unbeschwert. Die Musikauswahl treffen dabei elf Teams. Sie achten dabei auf einen bunten aber ausgewogenen Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs. So sei garantiert, dass für jeden im Publik das passende Lied dabei ist, damit er sich mitreißen lässt.