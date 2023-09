An diesem Donnerstag Das müssen Sie zum Warntag in Hilden und Haan wissen

Wenn in ganz Deutschland an diesem Donnerstag, 14. September, die Sirenen heulen, bleibt es in Hilden vergleichsweise ruhig. Denn bislang funktionieren nur zwei von insgesamt 14 Sirenen im Stadtgebiet, wie Feuerwehrdezernentin Mona Wolke-Ertel auf Nachfrage bestätigt. Und auch in Haan sind noch nicht alle Sirenen im Einsatz. Im Kreis Mettmann wird das Sirenennetz derzeit modernisiert. Da das Netz noch im Ausbau ist, können noch nicht alle Sirenensignale ausgelöst werden, sondern nur rund 70.