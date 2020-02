Bürgerhaushalt : Das macht die Stadt mit unserem Geld

Dieter Drieschner (Leiter Sachgebiet Entwässerung) erläutert die Vorgehensweise und den Fortschritt der Kanalarbeiten an der Baustelle „Am Feuerwehrhaus“. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Wofür gibt die Stadt Geld aus? Darauf bekamen rund 60 Hildener am Samstagvormittag Antworten aus erster Hand – und lernten aktuelle Investitionsmaßnahmen der Stadt aus nächster Nähe kennen.

Von Alexander Riedel

Wenn sich eine Reisegruppe gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung um einen aufgerissenen Straßenabschnitt versammelt, weiß der kundige Beobachter: Es ist wieder Zeit für die städtische „Haushaltstour“. Auf der inzwischen fast traditionellen Fahrt mit dem Bus durch Hilden erfahren Bürger einmal im Jahr ganz praktisch, in welche Baustellen die Stadt ihre finanziellen Mittel und wo investiert wird hineinsteckt. Und so hatten sich am Samstag an der Feuerwache rund 60 Bürger eingefunden – und lauschten zunächst aufmerksam den Ausführungen von Kämmerin Anja Franke, die die Eckpunkte des Doppelhaushaltes 2020/21 vorstellte.

„Ich fand sehr gut, wie sie die Zusammenhänge erklärt hat“, lobte Besucher Lutz Huneke, der auch in der Vergangenheit bereits an der Haushaltstour teilgenommen hatte. „Das ist genau die richtige Form, die Bürger mit der Arbeit in der Verwaltung vertraut zu machen“, lobte der Hildener. „Es ist auch deutlich geworden, wie schwierig die Ausschreibungen für die Kommunen sind, weil sich die Firmen die Aufträge aussuchen können“, ergänzte Franz-Josef Verhaelen.

Info Wichtige Eckdaten des städtischen Haushalts Für das Jahr 2020 rechnet Kämmerin Anja Franke mit Ausgaben von rund 177,18 Millionen Euro. Denen stehen Einnahmen von 171,13 Millionen Euro gegenüber (-6,05 Millionen). Im Jahr 2021 sollen die Aufwendungen bei 179,05 Millionen Euro liegen – die Gesamterträge bei 172,8 Millionen. Daraus ergibt sich ein Minus von 6,2 Millionen Euro. Der größte Ausgabenposten sind die Personalkosten. Der Haushalt ist im Internet einsehbar unter: www.hilden.de im Unterpunkt Finanzservice.

Was die Besucher im Konferenzraum der Feuerwehr anhand von Zahlen und Balkendiagrammen erfuhren, füllten die Veranstalter im Anschluss an den Vortrag mit Leben. Die erste Station der Tour lag direkt vor der Haustür. Denn die Arbeiten zur Erneuerung der Regenwasserkanäle, die laut Stadtverwaltung baulich und hydraulisch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprachen, sind inzwischen am Feuerwehrhaus angekommen. Einen Meter dicke Rohre warten darauf, in den Boden eingelassen zu werden. Sie sollen künftig durch ihr zusätzliches Volumen für Entlastung sorgen und die Gefahr von Überschwemmungen minimieren. 3,2 Millionen Euro kostet das Vorhaben die Stadt. „Wir denken, dass wir den Kostenrahmen und Zeitplan bis April 2021 einhalten werden“, betonte Dieter Drieschner, Sachgebietsleiter Stadtentwässerung vor den Besuchern.

Die hatten einige Nachfragen: „Warum reißt man eigentlich die Straße mehrfach hintereinander auf, um irgendetwas zu verlegen, und asphaltiert zwischendurch, anstatt alles in einem Aufwasch zu machen?“ wollten mehrere Tour-Teilnehmer wissen. Das liege vor allem an der Vielzahl an Versorgungsträger, die wiederum unterschiedliche Vertragsunternehmen beschäftigten, erklärte Drieschner. „Wir versuchen, das zu koordinieren, aber manchmal funktioniert das einfach nicht.“

Wenig später kletterten die Teilnehmer in den Doppeldeckerbus und gelangten so zum Schauplatz einer weiteren Investitionsmaßnahme: Das marode Nebengebäude der Wilhelm-Busch-Schule am Standort Richrather Straße soll einem modernen, zweigeschossigen Neubau weichen. In dem soll dann Platz für zwei Klassen aus dem benachbarten Hauptgebäude entstehen, um dort die Mensa im Hinblick auf den Offenen Ganztag erweitern zu können. Die Fertigstellung ist bereits für diesen Sommer vorgesehen. „Sportlich“, befand eine Besucherin. Die Modulbauweise soll die schnelle Umsetzung möglich machen.