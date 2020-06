Hilden/Haan : Das können Sie bei der VHS lernen

Info

In Kooperation mit der VHS hat die Rheinische Post die Bürgermeisterkandidaten aus Hilden und Haan zu einem „politischen Assessmentcenter“ eingeladen. Jeweils samstags, 14-15.30 Uhr, werden die Bewerber in einem völlig neuen Wahlkampf-Check auf Herz und Nieren geprüft – am 22. August in Hilden, Strangmeier-Saal im Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20. In Haan am 29. August in der Aula des Schulzentrums an der Walder Straße 15. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung (und Abmeldung, falls Sie verhindert sein sollten) verpflichtend. Kursnummer T11030 Hilden.