Corona-Regeln : Das ist bei einer stabilen Inzidenz unter 100 erlaubt

Michael Siebert ist Leiter des Hildener Ordnungsamtes. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Der Inzidenzwert im Kreis Mettmann liegt seit dem Pfingstmontag unter 100. Wir haben zusammengestellt, was jetzt (wieder) erlaubt ist und was (noch) nicht.

Wann fällt die Ausgangssperre?

Die Bundes-Notbremse wackelt, aktuell bleibt den Menschen im Kreis Mettmann die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr aber erst einmal weiterhin erhalten. Liegt die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen (dazu zählt auch der Samstag) unter 100, fällt zwei Tage später die Ausgangssperre weg – im Kreis Mettmann also theoretisch und bei gleichbleibender Tendenz am Montag, 31. Mai.

Wann beginnt der Präsenzunterricht an den Schulen?

Die Schulen öffnen an diesem Mittwoch, 26. Mai, wieder. Der Präsenzunterricht findet jedoch zunächst im Wechselmodell statt. Laut NRW-Regierung soll bei einer stabilen Inzidenz unter 100 das Wechselmodell ab 31. Mai beendet werden, um komplett in den Präsenzunterricht zu gehen. Da die Tendenz im Kreis Mettmann am Pfingstmontag erstmals unter 100 gefallen ist, könnten theoretisch sogar hier alle Schulen ab Montag, 31. Mai, mit dem täglichen Präsenzunterricht ohne Wechsel­modell starten.

Dürfen Museen und Kinos öffnen?

Konzerte sind aktuell verboten, Museen, Kinos und Ausstellungen dürfen nicht öffnen. Bleibt es bei einer stabilen Inzidenz unter 100 und steigen die Zahlen im Kreis Mettmann nicht wieder an, gelten diese Regelungen: Konzerte unter freiem Himmel mit maximal 500 Personen (Sitzplan) und negativem Testergebnis sind laut NRW-Gesundheitsministerium möglich. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist demnach nach vorheriger Terminbuchung erlaubt.

Was gilt für den Einzelhandel?

Bereits seit Samstag, 22. Mai, können Geschäfte wieder „Test, Click & Meet“ anbieten: Wer genesen ist, beide Impfungen erhalten hat (plus zwei Wochen Wartezeit) oder einen negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen kann, darf wieder einkaufen gehen. Er muss eine Maske tragen, seine Kontaktdaten angeben, und im Geschäft dürfen sich nur eine bestimmte Anzahl (berechnet anhand der Quadratmeterzahl) an Kunden aufhalten. Ebenso können Baumärkte wieder besucht werden. Bleibt die Inzidenz stabil unter 100, fällt die Terminvereinbarung weg, es dürfen wieder mehr Kunden ins Geschäft. Voraussetzung bleibt jedoch ein negatives Testergebnis (oder Genesung oder vollständige Impfung). Dieser Nachweis entfällt erst ab einer stabilen Inzidenz von unter 50.

Was ist mit der Maskenpflicht in der Hildener Innenstadt?

Sie bleibt vorerst erhalten. Wann die Maskenpflicht fällt, steht derzeit noch nicht fest.

Wie sieht es mit Treffen aus?