Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hilden Das ist rund um den Weltfrauentag geplant

Gleich vier Veranstaltungen bietet das Kulturamt der Stadt Hilden rund um den Weltfrauentag. Im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64, ist noch bis zum 19. März die Ausstellung „Vom Rohen kosten“ von Judith Samen zu sehen. Es geht um Nacktheit, Fleisch, Mutterschaft und gleichzeitig um so viel mehr. In seinem Vortrag „Die Palette der Frauen“ stellt Prof. Helmut C. Jacobs spanische Malerinnen vom Mittelalter bis heute mit ihren beeindrucken Werken vor – die, so Jacobs, „völlig zu Unrecht in keinen gängigen Kunstgeschichten zu finden sind.“ Der Vortrag, begleitet von spanischer Musik, ist am Montag, 20. März, um 19.30 Uhr im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, zu hören.