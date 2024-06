Das Wochenende im Kreis Mettmann Fußball, Festivitäten und festes Schuhwerk

Haaner Sommer Der Sand wird am Freitag, 28. Juni, am Neuen Markt abgeladen, der Auftakt des Haaner Sommers folgt am Samstag um 17 Uhr mit dem obligatorischen Strandgottesdienst. Um 19.30 Uhr folgt der Auftritt von The Pact. Die Band spielt unter anderem Musik von Led Zeppelin, The Killers, Green Day und Robbie Williams. Der Sonntag bietet ab 17 Uhr Poetry Slam mit Wortakrobaten aus der Region. Übrigens: Der Haaner Sommer wird mit einer Dauer von vier Wochen deutlich kürzer als in den vergangenen Jahren. In ihrer alten Form war die Veranstaltung von den Ehrenamtlern schlichtweg nicht mehr zu stemmen.