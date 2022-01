Gewinner-Entwurf steht fest : Das ist Hildens neue Stadtfahne

Hilden Mit 244 Stimmen hat der Entwurf der Hildenerin Elke Kasper den Wettbewerb gewonnen. Ab Ende Januar/Anfang Februar werden die neuen Hingucker an den Stadtein- und -ausgängen aufgehängt.

Wer schon bald nach Hilden kommt oder aus Hilden wieder wegfährt, dem „winken“ an den Ortsein- und Ortsausgängen neue Fahnen zu. Sechs Vorschläge von Hildenerinnen und Hildenern standen zur Auswahl, die abgegebenen Stimmen sprechen eine deutliche Sprache: Mit 244 Stimmen hat der Entwurf der Hildenerin Elke Kasper gewonnen. Zum Vergleich: Die Fahne auf Platz zwei hat 72 Stimmen geholt. „Willkommen in Hilden“ und „Auf Wiedersehen in Hilden“ steht groß auf Deutsch und klein in verschiedenen anderen Sprachen auf der Flagge. Unten läuft die Itter durch eine grüne Fläche. Zu sehen ist außerdem das Stadtwappen – und ein großes Herz, das aus vielen kleinen Herzen besteht. „Hinter dem Entwurf steckt Elke Kasper“, erklärt Stadtsprecherin Lina Schorn.