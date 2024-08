Das ist am Wochenende im Kreis los Büdchentag, Jazzsommer und Jubiläum

Tunnelkino Am Freitag, 9. August, flimmern wieder Filme über die Leinwand am Hammerstein 5. Das Team vom Zeittunnel und das Weltspiegel Kino Mettmann laden zum Tunnelkino an den Zeittunnel in Wülfrath. Freitag geht es los mit dem deutschen Film „Eine Million Minuten“. Am Samstag, 10. August, wird es mit „Barbie“ pink und Sonntag, 11. August, wird das Bioepic „Back to Black“ zu Sängerin Amy Winehouse gezeigt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Filmstart gegen 20.30 Uhr. Das Zeittunnel-Team sorgt für Popcorn, Grillwürstchen und Kaltgetränke. Tickets kosten 12 Euro oder 11 Euro ermäßigt sowie 7 Euro für Kinder. Erhältlich sind sie an der Abendkasse oder vorab online unter kinomettmann.de.