Dezernent der Stadt Hilden erklärt die Regelungen Das Holterhöfchen bleibt weiter befahrbar

An der Zufahrt am Feuerwehrhaus habe es bisher keine Sperre gegeben: „Einerseits weil es sich um eine Zufahrt für Rettungsdienste und Feuerwehr handelt, andererseits weil eine etwaige Sperre ohnehin für die Nutzung der Parkplätze an Sekundarschule und Turnhalle in der meisten Zeit des Tages sowie am Wochenende geöffnet sein müsste“, so Stuhlträger weiter.