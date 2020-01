Traditionshaus : Forstbacher Hof hat geschlossen

Hilden Wie es mit dem Traditionshotel weitergeht, steht laut Inhaber noch nicht fest.

Seit 1965 übernachteten auswärtige Gäste an der Forstbachstraße 47 – doch seit Ende November schläft niemand mehr in dem Traditionshotel mit Restaurant. Der Forstbacher Hof ist geschlossen. Die Außenterrasse vor dem Gebäude ist abgerissen worden, die Parkplätze sind verwaist und mit Flatterband abgesperrt. „Ich habe den Betrieb am 30. November geschlossen“, erklärt der ehemalige Betreiber Peter Slawek. Leicht sei ihm das nicht gefallen, drei Jahre lang habe er das Hotel geführt. Der Pachtvertrag sei eigentlich auf zehn Jahre ausgelegt gewesen. Mit den Inhabern habe er sich aber auf eine vorzeitige Auflösung verständigen können. Slawek habe keine Möglichkeit gesehen, das Hotel trotz eigener Investitionen zukunftsfähig zu machen, erklärt er.