Eine spezielle Faktensammlung Das Hilden-ABC

Denkmäler: Mehr als 100 Baudenkmäler sind in die Hildener Denkmalliste eingetragen. Einmal im Jahr, am Tag des offenen Denkmals, lädt auch die Stadt Hilden zum Bestaunen alter Gebäude ein. Im vergangenen Jahr nahmen sieben Denkmäler an dieser Aktion teil. 2023 findet der bundesweite Aktionstag am 10. September statt. Im Bild: Die Fabrkantenvilla Walder Straße 5. Sie gehört zum dahinter liegenden Betrieb des Fabrikanten Gustav Gerwien und steht seit 1990 unter Denkmalschutz.