Hilden : Stadt steckt drei Millionen Euro in den Sport

Hilden Das Amt für Gebäudewirtschaft und das Tiefbau- und Grünflächenamt wollen in diesem und im nächsten Jahr zusammen rund drei Millionen Euro in den Erhalt und Erneuerung von Sportanlagen investieren.

Die Stadt wendet aber noch weit mehr Geld für den Sport in Hilden auf. Die RP hat im Rathaus nachgefragt. Die Recherche war aufwendig, weil sich verschiedene Ämter um sportliche Belange kümmern. Diese Zahlen mussten erst ermittelt und zusammengetragen werden. Ergebnis: Von 2017 bis 2019 hat allein das Amt für Gebäudewirtschaft 596.000 Euro in Reparaturen und Erneuerung von Sportplätzen, Hallen und Umkleiden gesteckt. Das Tiefbau- und Grünflächenamt hat im selben Zeitraum gut eine Million Euro ausgegeben. Unter anderem wurde der Kunstrasen auf den Plätzen Hoffeldstraße, Weidenweg und Kalstert erneuert und der Naturrasen auf dem Fußballplatz Am Bandsbusch ersetzt. Personalkosten der Verwaltung sowie Kosten für den Pflegeaufwand des Zentralen Bauhofs sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Für 2020 und 2021 plant das Amt für Gebäudemanagement Investitionen für den Sport für 2,54 Millionen Euro. Darin enthalten sind: 85.000 Euro Planungskosten für ein neues Funktionsgebäude/Umkleiden am Weidenweg. 1,3 Millionen Euro für den Neubau von Umkleiden am Weidenweg. 80.000 Euro für den Umbau der Wasserversorgung der Turnhalle Schützenstraße sowie 230.000 Euro für die Dachsanierung und 10.000 Euro für einen neuen Anstrich in den Umkleiden/WC. 200.000 Euro für neue WC in der Turnhalle Beethovenstraße. 120.000 Euro für neue Duschen und Beleuchtung in der Turnhalle Kalstert. 100.000 Euro für Dachsanierung und Bodenerneuerung der Umkleiden in der Turnhalle Schalbruch. 25.000 Euro für einen neuen Anstrich der Umkleiden in der Turnhalle Verlach. 50.000 Euro für einen neuen Prallschutz in der Stadtwerke-Arena. 12.000 Euro für die Renovierung des Kraftraums Am Bandsbusch und 328.000 Euro für Reparaturen.