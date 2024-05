Hilden vor 100 Jahren Freibadfreuden und schwedische Volkstänze

Das noch brandneue Hildener Waldbad startete am 30. Mai 1924 feierlich in seine zweite Saison. Die zeitgenössischen lokalen Berichterstatter können ihren Stolz nicht verhehlen: „Die Stadtverwaltung hat mit dem Bade eine Einrichtung geschaffen, die in unserer engeren Heimat wohl kaum ein Gegenstück haben dürfte“, ist in der „Hildener Rundschau“ zu lesen. Als Öffnungszeiten werden vermeldet: 8 bis 13 Uhr für Schulen und 14 bis 20.30 Uhr für die Allgemeinheit. Am Donnerstagnachmittag steht das Bad ausschließlich Damen zur Verfügung. Eintrittspreise: Schüler 0,20 Mark, Erwachsene 0,30 Mark.