Sieben Fakten Das erste Krankenhaus von Hilden war früher eine Brauerei

7. Zukunft Die Kplus-Gruppe gibt bis 2026 den Krankenhausstandort in Solingen-Ohligs auf. Innerhalb der kommenden vier Jahre läuft die traditionsreiche St-Lukas-Klinik aus. Während dieser Zeit sollen in Hilden die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, um die medizinischen Fachabteilungen zu übernehmen. Dafür sind massive Ausbauarbeiten nötig, bestätigt Andreas Degelmann, Sprecher der Geschäftsführung der Kplus-Gruppe. Die Aufgabe der Lukas-Klinik stärkt nicht nur den Standort in Hilden, sondern auch das Haaner St.-Josef-Krankenhaus. Denn die Kplus-Gruppe hat ein medizinisches Konzept vorgestellt, auf das sich alle Krankenhäuser in der Region verständigt haben. Darin legen die Träger der fünf Kliniken in Solingen, Hilden, Haan und Langenfeld einen gemeinsamen Vorschlag vor, wer zukünftig welche medizinischen Leistungen in der Region anbieten soll. Auf diese Weise werden nicht nur weitere Fachbereiche nach Hilden ziehen, sondern an anderer Stelle auch Fachbereiche gebündelt. So soll mittelfristig beispielsweise die Orthopädie in Haan zentriert werden, erklärt Andreas Degelmann im Gespräch mit uns. Auf dem Krankenhausgelände an der Walder Straße 34-38 gibt es im rückwärtigen Bereich in Richtung Feuerwache noch große Flächen, die bisher ungenutzt sind. Rund 50 Millionen Euro möchte die Kplus-Gruppe in den Anbau investieren, sie hat dafür einen sogenannten Strukturfond-Antrag beim Land gestellt. Der Neubau wird sich hinter dem aktuellen Gebäude erstrecken. Einen zweigeschossigen Trakt will der Träger aufstocken und erweitern. Aktuell leerstehende Räume sollen ebenfalls genutzt werden.