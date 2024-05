Vorschau: Eröffnungskonzert der Jazztage „Unsere Musik ist Nahrung für die Seele“

Beide leben den Jazz. Für sie ist ihr Dasein als Künstler untrennbar mit ihrem Menschsein verbunden. Wer sich mit ihnen über ihr Schaffen unterhält, gewinnt den Eindruck, dass sie es neben ihren technischen Fertigkeiten, viel Fleiß und vielleicht auch dem nötigen Glück auch deswegen so weit gebracht haben. Karolina Strassmayer entfaltete ihre frühe Karriere in New York, wo sie unter anderem in der Band von Chico Hamilton und im Diva Jazz Orchestra spielte. 2004 wurde sie als erste Frau fest angestelltes Mitglied der WDR Big Band. Sie ist Professorin für Jazz-Saxofon an der Folkwang-Universität in Essen.