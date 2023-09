7 Fakten über Hilden Als Hilden sich mit Düsseldorf und Solingen stritt

Am 1. Januar 1975 war vieles anders geworden: Die Gebietsgemeindereform, die ab 1966 in Nordrhein-Westfalen vorangebracht wurde, teilte Dörfer und Städte neu ein. So wurden Kettwiger zu Essenern und Wattenscheider zu Bochumern. Aus der Stadt Wanne-Eickel wurden die Herner Stadtteile Wanne und Eickel und auch entlang des Rheins gab es vor einem halben Jahrhundert hitzige Diskussionen darüber, welches Örtchen zu welcher Stadt gehören sollte. Und in Hilden? Wir haben einmal sieben Fakten gesammelt...