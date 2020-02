Hilden/Haan : Das bieten Kirchengemeinden in der Fastenzeit

Die Fastenzeit beginnt. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Hilden/Haan Mit dem Aschermittwoch beginnt die österliche Bußzeit in Vorbereitung auf Ostern, das Fest der Auferstehung von Jesus Christus, das höchste Fest unseres christlichen Glaubens. Die katholischen Pfarrgemeinden aus Hilden und Haan laden zur bewussten Feier der heiligen 40 Tage ein, zur Teilnahme an den Gottesdiensten und zum Empfang des Bußsakramentes – zur innerlichen Vorbereitung auf das Osterfest.

Für Aschermittwoch gilt in beiden Gemeinden eine besondere Gottesdienst-Ordnung. Um 8 Uhr beginnen Schulgottesdienste in St. Jacobus (Wilhelm-Hüls-Schule, Schule Schulstraße), St. Marien (Grundschulverbund Beethovenstraße und Elbsee-Schule), Chrysanthus und Daria Haan (Don-Bosco-Schule). Um 10 Uhr starten Wortgottesdienste: in der Haaner Pfarrkirche für die Kita Chrysanthus und Daria (mit Aschenkreuz), in St. Jacobus für die Kitas St. Elisabeth und St. Josef, in St. Konrad für die Kitas St. Konrad, in St. Marien für die Kita St. Marien. Eine heilige Messe wird um 11 Uhr im Seniorenzentrum Erikaweg gefeiert. Um 15.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst im Friedensheim, um 18.30 Uhr eine heilige Messe (mit Aschenkreuz) in Chrysanthus und Daria sowie in St. Jacobus (jeweils mit Spendung des Aschenkreuzes).

Frühschichten in der Fastenzeit: Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem Leitgedanken: „Gib Frieden!“ In fünf Fastenfrühschichten in der Kirche St. Marien soll dieser Gedanke inspirieren und den Tag mit Gebet und Gemeinschaft starten. Die Frühschichten sind jeweils dienstags um 6 Uhr in St. Marien – und zwar am 3., 10., 17., 24. und 31. März. Anschließend wird gemeinsam im Pfarrheim gefrühstückt.

Ökumenische Frühschichten gibt es in Haan: Den Tag einmal anders anzufangen als sonst, das ist die Grundidee der Frühschichten. Noch im Dunkeln durch die Stadt laufen. In der Katholischen Kirche an der Königstraße ankommen und sich Zeit nehmen für eine wohltuende Besinnung in den Tag hinein, für Meditation, Singen, Gebet. Sich an den gedeckten Tisch setzen und gemeinsam frühstücken. Eine Frühschicht ist eine Gelegenheit, um innezuhalten, Mut zu schöpfen und den „roten Faden“ für den Tag zu finden. Die Frühschichten werden von evangelischen, katholischen und dem Pfarrer der Freien Evangelischen Gemeinde gehalten und finden in der Katholischen Kirche in Haan freitags um 6 Uhr statt. Anschließend ist im Forum St. Chrysanthus und Daria Gelegenheit, gemeinsam zu frühstücken. Die Termine: 28. Februar, 6., 13., 20., 27. März, 3. April.