Öffentlicher Dienst Das bedeutet der Tarifabschluss für die Stadt Hilden

Am Mittwoch saß die Bundestarifkommission öffentlicher Dienst zusammen und bewertete das Ergebnis der Mitgliederbefragung – 66 Prozent hatten dem Kompromiss laut Verdi zugestimmt, jedoch musste die endgültige Entscheidung vertagt werden, da es einen Konflikt mit dem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Sachsen über die Übertragung des Tarifergebnisses auf den sächsischen Nahverkehr gibt. Am Mittwoch steht der nächste Termin der Bundestarifkommission an.