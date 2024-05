7 Fakten über Hilden im 19. Jahrhundert Erst kam Napoleon, dann die Dampfmaschine

2. Großherzogtum Von 1806 bis 1813 war Hilden Teil des Großherzogtums Berg, einem Satellitenstaat des französischen Kaiserreichs, der rechtsrheinisch ungefähr von Meppen bis Siegen reichte. Ab 1808 bildete Hilden mit Eller eine Stadtgemeinschaft im Kanton Richrath. Mit diesem Verwaltungsakt wurde eine Stadtgemeinschaft zwischen Hilden und Haan beendet, die mehrere Jahrhunderte währte. Nach dem Ende der Ära Napoleons gingen die meisten Gebiete an Preußen, ohne dass sich zunächst in Hilden etwas Grundlegendes an den Verwaltungsstrukturen änderte. Der Anschluss an das Königreich war aber ein Motor für Hildens Entwicklung. Das 19. Jahrhundert brachte unter anderem die erste Apotheke, eine Post und beleuchtete Straßen. Als Stadt erhielt Hilden in den späten Jahrzehnten des Jahrhunderts das erste Rathaus an der Mittelstraße, ein Amtsgericht, das Sankt-Josefs-Krankenhaus und einen Neubau der Kirche St. Jacobus. Hier noch eine Anekdote zum Krankenhaus: Das Gebäude an der Schützenstraße war zuvor als Brauerei genutzt worden und musste für den medizinischen Betrieb umgebaut werden.