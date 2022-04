Umstrukturierung nach dem Rückkauf der Stadtwerke-Anteile : Darum stellt die Stadt Hilden ihre Firmen neu auf

Im Zuge der Neustrukturierung wird der Sportstättenbetrieb ausgelagert. Bisher hatte sich das Sportbüro der Stadt um die Sportanlagen wie die vom SV Hilden-Nord an der Furtwänglerstraße gekümmert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Analyse Hilden Die Politik hat die Neustrukturierung des Konzerns „Stadt Hilden“ beschlossen und in der letzten Ratssitzung Mitglieder in den Aufsichtsrat der neuen Dachgesellschaft entsendet. Doch warum wurde dieser Schritt überhaupt nötig – und was erhoffen sich Politik und Stadt davon?