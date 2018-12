Hilden : Feuerwehr löscht Brand in Büdchen

Hilden Die Feuerwehr löscht an Heiligabend einen Brand in Knaacks Büdchen am Lindenplatz. Das Feuer ist offenbar in der Zwischendecke ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sperren die Straße ab, Busse und Autos fahren ein Umleitung.

Der Notruf trifft an Heiligabend gegen 9 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr ein: Rauch dringt aus der Decke von Knaacks Büdchen. Die Einsatzkräfte rücken sofort zum Lindenplatz aus. Ein Löschzug mit Drehleiter, mehreren Löschfahrzeuge, sowie der Einsatzleitwagen und ein Rettungswagen sind wenige Minuten später vor Ort, ebenso die Polizei. Insgesamt rund 25 Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer.

Die Beamten sperren die Straße ab, die Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu lokalisieren. Das ist bei einem Schwelbrand nicht einfach. Die Einsatzkräfte schneiden Teile des Dachs auf und löschen das Feuer. Stücke von Holz liegen auf dem Boden, auf dem Dach stehen Feuerwehrleute und überprüfen, ob noch irgendwo ein Glutnest vorhanden ist oder ob sie den Brand komplett gelöscht haben.

Ersten Einschätzungen zu Folge hat ein Kabelbrand hinter einem Schild am Dach das Feuer ausgelöst. Die Ermittlungen dazu dauern allerdings noch an.

Momentan ist die Straße „Am Lindenplatz“ noch gesperrt, jedoch haben die Aufräumarbeiten bereits begonnen. Auto und Busse werden umgeleitet – sie können den Lindenplatz nicht mehr an Knaacks Büdchen passieren, sondern müssen die andere Seite nehmen. Rheinbahnpassagiere werden an anderen Bushaltestellen am Lindenplatz herausgelassen. Ein Verkehrschaos bleibt aus.



Wie lange die Einsatzkräfte noch vor Ort bleiben, ist unklar. Verletzte gibt es keine zu beklagen. Wie hoch der Sachschaden ist, ermitteln nun die Spezialisten.

Knaacks Büdchen ist eine echte Institution in Hilden. Noch vor einem Jahr haben die Leser der Rheinischen Post den Kiosk zum beliebtesten Büdchen im Verbreitungsgebiet gewählt. Seit einiger Zeit soll es verkauft werden.