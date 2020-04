Corona-Zahlen : Bisher 48 Todesopfer im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Eine 83-jährige Frau aus Mettmann ist das 48. Todesopfer im Kreis Mettmann.

Zudem meldet das Kreisgesundheitsamt 358 Erkrankte und 95 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 15, in Haan 11, in Heiligenhaus 16, in Hilden 38, in Langenfeld 38, in Mettmann 60, in Monheim 18, in Ratingen 54, in Velbert 78 und in Wülfrath 30.