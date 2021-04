Corona-Zahlen Kreis Mettmann : Inzidenzwert macht großen Sprung nach oben

Kreis Mettmann Mehr als 200 Neuerkrankungen meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag. Die größten Zuwächse gab es in Ratingen (+54) und Mettmann (+34). In der Folge steigt der Inzidenzwert stark an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1337 Infizierte, 92 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 107 (+16; 25 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Haan 60 (+2; 8 neu, 6 genesen), in Heiligenhaus 59 (unverändert; 7 neu, 7 genesen), in Hilden 121 (+8; 20 neu, 12 genesen), in Langenfeld 165 (+9; 19 neu, 10 genesen), in Mettmann 187 (+16; 34 neu, 16 genesen), in Monheim 117 (+6; 9 neu, 3 genesen), in Ratingen 270 (+36; 54 neu, 18 genesen), in Velbert 196 (unverändert; 24 neu, 24 genesen) und in Wülfrath 55 (-3; 1 neu, 4 genesen).