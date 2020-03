Coronavirus : Trauerfeiern nur noch mit höchstens zehn Teilnehmern

Info

Für den Montag vermeldet das Kreisgesundheitsamt als aktuellen Sachstand 44 Corona-Erkrankungsfälle und 100 Verdachtsfälle.

Alle kreisangehörigen Städte sind betroffen. Erkrankte gibt es in Erkrath 13, in Haan 5, in Heiligenhaus 1, in Hilden 1, in Langenfeld 9, in Mettmann 2, in Monheim 4, in Ratingen 3, in Velbert 5 und in Wülfrath 1.