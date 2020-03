Coronavirus : Ausgangssperre light - Hilden und Haan verbieten Versammlungen

Hilden/Haan Jetzt also doch: Ab Samstag sind in Hilden und Haan Versammlungen ab zwei Personen verboten. Alleine darf man allerdings noch unterwegs sein.

„Das Coronavirus hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Hilden gibt es inzwischen acht Krankheitsfälle. Vor dem Hintergrund deutschlandweit steigender Infektionszahlen sieht die Stadt Hilden die dringende Notwendigkeit, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die die Infektionsdynamik verzögern“, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer.

„Auch wenn viele Bürgerinnen und Bürger vernünftig handeln und ihre Kontakte auf ein Minimum einschränken, gibt es leider immer noch zu viele, die die Lage nicht ernst genug nehmen“, berichtet Ordnungsamtsleiter Michael Siebert. Sie treffen sich beispielsweise in Gruppen, picknicken im Park oder feiern Corona-Partys. „Mit diesem egoistischen Verhalten bringen sie Ältere und Vorerkrankte in Gefahr!“, ärgert sich Bürgermeisterin Birgit Alkenings. „Wenn einige Menschen sich nicht freiwillig selbst einschränken und den nötigen Abstand halten, ist ein Versammlungsverbot die einzige Lösung!“.

Auch in Haan gilt ab Samstag eine ähnlich lautende Allgemeinverfügung. Gleichzeitig verschärft die Stadt die Einschränkungen für Handel, Dienstleister und Gaststätten: Frisöre und ähnliche Dienstleistungen im direkten Körperkontakt zu Kunden (zum Beispiel Nagel-, Piercing- oder Tattoo-Studios, Kosmetikstudios und Massagen (außer medinische Physiotherapie in der Einzelbehandlung). Restaurants und Speisegastsätten sind jetzt ganztags zu schließen. Jeder Verzehr an Ort und Stelle ist untersagt. Nur noch der Verkauf außer Haus ist erlaubt. In Hilden greift ein ähnliches Verbot ab Sonntag.