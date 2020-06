Corona-Nachrichten : 47 Infizierte, sechs davon in Hilden, einer in Haan

Hilden/Haan Das Kreisgesundheitsamt hat die neuen Corona-Zahlen für den Pfingstmontag vorgelegt. Die Lage bleibt demnach weiterhin relativ stabil. Doch die Dunkelziffer ist vermutlich erheblich höher.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Pfingstmontag kreisweit 47 Infizierte, davon in Erkrath 2, in Haan 1, in Heiligenhaus 2, in Hilden 6, in Langenfeld 2, in Mettmann 5, in Monheim 1, in Ratingen 3 in Velbert 19 und in Wülfrath 6.