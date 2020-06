Aktuelle Corona Zahlen : Drei Städte im Kreis sind coronafrei

Kreis Mettmann Nach Monheim sind jetzt auch die Städte Erkrath und Haan ohne einen Coronafall. Das Mettmanner Kreisgesundheitsamt meldete für Freitag 23 Infizierte. 874 Personen gelten inzwischen als genesen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 23 Infizierte, davon in Erkrath 0, in Haan 0, in Heiligenhaus 2, in Hilden 3, in Langenfeld 1, in Mettmann 2, in Monheim 0, in Ratingen 8, in Velbert 5 und in Wülfrath 2.