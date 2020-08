Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Wenig Bewegung bei Infektionszahl

Unter dem Strich steigt die Zahl der am Coronavirus Erkrankten um 1 auf 83 kreisweit. Das meldete der Kreis Mettmann für Donnerstag. 1535 Personen – 6 mehr als am Mittwoch – gelten als genesen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 83 Infizierte (+1). Davon leben in Erkrath 10, in Haan 2, in Heiligenhaus 16 (-2), in Hilden 14 (+1), in Langenfeld 8, in Mettmann 1 (+1), in Monheim 5, in Ratingen 14, in Velbert 5 und in Wülfrath 8 (+1).