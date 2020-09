Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt leicht an

Kreis Mettmann Die Zahl der an CoVid 19 erkrankten Personen ist im Kreis Mettmann leicht angestiegen. Ein 69-jähriger Hildener ist das 86. Todesopfer.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 123 Infizierte, sechs mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 4, in Haan 3, in Heiligenhaus 7, in Hilden 25 (+3), in Langenfeld 33 (+5), in Mettmann 7, in Monheim 8 (-2), in Ratingen 18 (+1), in Velbert 17 und in Wülfrath 1 (-1).