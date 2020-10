Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Erkrankten steigt leicht an

Kreis Mettmann Von Mittwoch auf Donnerstag ist die Zahl der aktuell am Coronavirus Erkrankten im Kreis Mettmann um sieben Fälle angestiegen. Zugleich wächst aber auch die Zahl der Genesenen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 114 Infizierte (+7). Davon leben in Erkrath 8 (+1), in Haan 4, in Heiligenhaus 2 (+1), in Hilden 20 (+3), in Langenfeld 22 (+4), in Mettmann 8 (+1), in Monheim 14 (+1), in Ratingen 18 (-1), in Velbert 18 (+2) und in Wülfrath 0 (-1).