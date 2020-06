Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 44 Infizierte, 840 Genesene

Ein Abstrich für die folgende Untersuchung auf den Coronavirus ist genommen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 44 Infizierte. Davon in Erkrath 1, in Haan 1, in Heiligenhaus 2, in Hilden 6, in Langenfeld 2, in Mettmann 5, in Monheim 1, in Ratingen 3, in Velbert 18 und in Wülfrath 5.

840 Personen gelten inzwischen als genesen.

Der Kreis zählt bislang insgesamt 79 Verstorbene.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 4,7

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Infizierten nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da zahlreiche nicht getestete bzw. unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.