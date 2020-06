Corona-Zahlen für den 15. Juni 2020 : Vier Städte im Kreis sind corona-frei

Kreis Mettmann Eine gute Nachricht: Neben Erkrath, Haan und Monheim ist nun auch die Stadt Velbert ohne offiziellen Coronafall.

Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, sind am Montag kreisweit noch 15 Fälle labortechnisch bestätigt. Davon in Erkrath 0, in Haan 0, in Heiligenhaus 1, in Hilden 4, in Langenfeld 1, in Mettmann 2, in Monheim 0, in Ratingen 6, in Velbert 0 und in Wülfrath 1. Inzwischen gelten 883 Personen als genesen. Der Kreis zählt bislang insgesamt 79 Verstorbene. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 1,0. Das Kreisgesundheitsamt geht aber von einer schwer zu schätzenden Dunkelziffer aus wegen zahlreicher nicht getesteter bzw. unentdeckter Infizierter.