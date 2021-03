Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei neue Todesfälle und höhere Inzidenz

Kreis Mettmann Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag zwei weitere Todesfälle aus dem Kreisgebiet. Die Zahl der Neuerkrankten liegt mit 42 deutlich über dem Wert vom 2. März (26).

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 612 Infizierte, 25 weniger als am Montag, aber 37 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 44 (-4; 1 Neuerkrankung, 5 genesen), in Haan 44 (-5; 2 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Heiligenhaus 32 (-1; 1 Neuerkrankung, 2 genesen), in Hilden 86 (-1; 6 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Langenfeld 65 (-4; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Mettmann 49 (-4; 6 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Monheim 47 (-7; 2 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Ratingen 80 (+3; 11 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Velbert 145 (-1; 9 Neuerkrankungen, 10 genesen) und in Wülfrath 20 (-1; 2 Neuerkrankungen, 3 genesen).