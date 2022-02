Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und Inzidenz über 1500

Kreis Mettmann Mehr als 1000 Neu-Infektionen und zwei Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Auch die Zahlen der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 5576 Infizierte erfasst, 944 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 613 (+93 (104 neu infiziert), in Haan 360 (+61; 68 neu), in Heiligenhaus 206 (+49; 51 neu), in Hilden 829 (+151; 160 neu), in Langenfeld 679 (+95; 118 neu), in Mettmann 481 (+67; 72 neu), in Monheim 584 (+65; 94 neu), in Ratingen 815 (+215; 226 neu), in Velbert 707 (+100; 120 neu) und in Wülfrath 302 (+47; 65 neu).