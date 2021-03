Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Patientenzahl steigt leicht an

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten liegt am Montag höher als vor einer Woche. Die Inzidenz ist dagegen niedriger als vor sieben Tagen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 637 Infizierte, 12 mehr als am Sonntag, und 17 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 48 (+4; 5 Neuerkrankte, 1 genesen), in Haan 49 (-1; 4 Neuerkrankte, 5 genesen), in Heiligenhaus 33 (+5; 5 Neuerkrankte), in Hilden 87 (unverändert; 4 Neuerkrankte, 4 genesen), in Langenfeld 69 (+3; 4 Neuerkrankte, 1 genesen), in Mettmann 53 (unverändert; 1 Neuerkrankung, 1 genesen), in Monheim 54 (-1; 2 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 77 (-2; 3 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Velbert 146 (+7; 8 Neuerkrankungen, 1 genesen) und in Wülfrath 21 (-3; 3 genesen).