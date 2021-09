Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Acht Corona-Patienten mehr im Krankenhaus

Kreis Mettmann Die Zahl der Covid19-Infizierten ist gegenüber Montag gesunken, die Inzidenz aber gestiegen. Die Belastung der Krankenhäuser wächst.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1296 Infizierte erfasst, 18 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 139 (-11; 3 neu infiziert), in Haan 63 (-4; 1 neu), in Heiligenhaus 94 (+/-0; 11 neu), in Hilden 157 (-1; 13 neu), in Langenfeld 122 (-5; 5 neu), in Mettmann 50 (-2; 2 neu), in Monheim 122 (-4; 7 neu), in Ratingen 217 (-5; 13 neu), in Velbert 269 (+5; 13 neu) und in Wülfrath 63 (+9; 9 neu).