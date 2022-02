Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz steigt auf knapp 1350 Punkte

Kreis Mettmann 514 neue Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Obwohl die Zahl der aktuell Infizierten stark sinkt, steigt der Inzidenzwert deutlich.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 5469 Infizierte erfasst, 1405 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 615 (-72; 59 neu infiziert), in Haan 353 (-32; 44 neu), in Heiligenhaus 165 (-42; 17 neu), in Hilden 706 (-103; 72 neu), in Langenfeld 739 (-112; 61 neu), in Mettmann 519 (-47; 55 neu), in Monheim 613 (-92; 29 neu), in Ratingen 704 (-77; 101 neu), in Velbert 800 (-188; 58 neu) und in Wülfrath 255 (-66; 18 neu). Der Kreis meldete insgesamt 514 Neu-Infektionen.