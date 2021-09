Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 70 neue Infektionsfälle im Kreisgebiet

Kreis Mettmann Die Infektionszahlen steigen zwar um an, aber die Inzidenz geht erneut zurück. In Krankhäusern werden aktuell 11 Corona-Patienten weniger behandelt als vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1314 Infizierte erfasst, 66 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 150 (+7; 8 neu infiziert), in Haan 67 (+6; 4 neu), in Heiligenhaus 94 (+8; 11 neu), in Hilden 158 (+6; 9 neu), in Langenfeld 127 (+5; 6 neu), in Mettmann 52 (+1; 1 neu), in Monheim 126 (+7; 7 neu), in Ratingen 222 (+13; 16 neu), in Velbert 264 (+9; 11 neu) und in Wülfrath 54 (+3; 3 neu).