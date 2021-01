Hilden/Haan : Zahl der Verstorbenen steigt auf 407 im Kreis Mettmann

1324 Infizierte, 10994 Genesene, Inzidenz 186,0: Das ist der Sachstand zur Corona-Pandemie im Kreis Mettmann am Sonntag (17.01.2021).

Fallzahlen labortechnisch bestätigte Fälle verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 1324, 46 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 126 (14 Neuinfizierte, 867 Genesene, 21 Verstorbene), in Haan 64 (5 Neufinizerte, 610 Genesene, 18 Verstorbene), in Heiligenhaus 107 (11 Neuinfizierte, 739 Genesene, 34 Verstorbene), in Hilden 158 (2 Neuinfizierte, 1243 Genesene, 59 Verstorbene), in Langenfeld 136 (5 neuinfizierte, 1083 Genesene, 22 Verstorbene), in Mettmann 123 (2 Neuinfizierte, 931 Genesene, 48 Verstorbene), in Monheim 100 (4 Neuinfiziert, 933 Genesene, 37 Verstorbene), in Ratingen 145 6 Neuinfizierte, 1737 Genesene, 37 Verstorbene), in Velbert 296 (9 Neuinfizierte, 2249 Genesene, 92 Verstorbene) und in Wülfrath 69 (9 Neuinfizierte, 602 Genesene, 39 Verstorbene).