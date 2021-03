Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahlen der Erkrankten bleibt konstant

Kreis Mettmann Gestorben ist eine 91-jährige Frau aus Mettmann. Verstorbene zählt der Kreis bislang 607.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 635 Infizierte, 2 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 49 (+4; 6 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Haan 49 (unverändert, 7 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Heiligenhaus 30 (-8; 2 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Hilden 88 (+5; 10 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 70 (-3; 4 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Mettmann 55 (-2; 8 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Monheim 59 (+5; 9 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Ratingen 69 (+2; 9 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Velbert 144 (+8; 14 Neuerkrankungen, 6 genesen) und in Wülfrath 22 (-1; 5 Neuerkrankungen, 6 genesen).