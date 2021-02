Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fünf Todesfälle und knapp 100 Neuinfektionen

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann ist in Nordrhein-Westfalen nach Dortmund und dem Kreis Höxter die Region mit dem dritthöchsten Inzidenzwert. Die Zahl der Infizierten liegt am heutigen Freitag um 86 niedriger als vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 940 Infizierte, 4 weniger als Donnerstag. Davon leben in Erkrath 88 (+1; 12 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Haan 61 (+3; 4 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Heiligenhaus 83 (+4; 11 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Hilden 81 (unverändert; 12 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Langenfeld 126 (+6; 17 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Mettmann 112 (-6; 7 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Monheim 56 (-4; 6 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Ratingen 130 (-4; 9 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Velbert 151 (-4; 14 Neuerkrankungen, 15 genesen) und in Wülfrath 52 (unverändert; 5 Neuerkrankungen, 4 genesen).